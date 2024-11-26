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طقس بارد غدا وشبورة ورياح وأمطار ببعض المناطق والصغرى بالقاهرة 15 درجة

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 02:47 م
طقس بارد غدا وشبورة ورياح وأمطار ببعض المناطق والصغرى بالقاهرة 15 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، غد الأربعاء 27 نوفمبر 2024، طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد إنه من المتوقع أن تتأثر البلاد، غدًا، بشبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ولفتت إلى أنه من المتوقع، غدًا، نشاط رياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 15، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 12، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 14.

 

 

 







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