اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 08:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

بلينكن: اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان في مراحله النهائية

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 07:12 م
بلينكن: اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان في مراحله النهائية وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان في المراحل النهائية.

وأضاف أن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان نتاج جهد دبلوماسي مكثف من الولايات المتحدة وشركائها مثل فرنسا.

وكان قد أعلنت الولايات المتحدة أن وقفا لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان "بات قريبا"، لكن المحادثات مازالت جارية، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وكان قد أعلنت الولايات المتحدة أن وقفا لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان "بات قريبا"، لكن المحادثات مازالت جارية، وفق ما أعلن البيت الأبيض.







لبنان

أمريكا

أنتوني بلينكن

وقف إطلاق النار في لبنان

الخارجية الأمريكية




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة