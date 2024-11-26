اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 06:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

هيئة البث الإسرائيلية: بايدن سيعلن الليلة وقف إطلاق النار فى لبنان

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 05:16 م
هيئة البث الإسرائيلية: بايدن سيعلن الليلة وقف إطلاق النار فى لبنان بايدن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن عند الساعة العاشرة هذه الليلة عن وقف إطلاق النار في لبنان.

وكان قد أعلنت الولايات المتحدة أن وقفا لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان "بات قريبا"، لكن المحادثات مازالت جارية، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن إنهاء "التفاوض على أي شىء قبل التفاوض على كل شىء".

وأضاف أن المحادثات مستمرة، والرئيس الأمريكي جو بايدن يتابع "عن كثب" تقدم محادثات وقف إطلاق النار، وهو على تواصل مباشر مع المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكشتاين، الذي زار المنطقة خلال الأسبوع الماضي.

 

 







بايدن

البيت الأبيض

وقف إطلاق النار

لبنان

وقف إطلاق النار في لبنان

وقف اطلاق النار

حرب لبنان

اليوم السابع بلس

اسرائيل

إسرائيل




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة