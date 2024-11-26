بايدن: على مدار 60 يوما ستقوم إسرائيل بسحب قواتها من لبنان

كتب محمد شرقاوى

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه على مدار 60 يوما ستقوم إسرائيل بسحب قواتها من لبنان، وسنلتزم بتوفير المساعدات مع الحلفاء لضمان تنفيذ الاتفاق ولن يتم نشر جنود من الولايات المتحدة هناك.

وأضاف خلال كلمه له نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أنه إذا خرق حزب الله الاتفاق فإن إسرائيل تملك حق الدفاع عن نفسها، والاتفاق يدعم سيادة لبنان ويشكل بداية جديدة له.. ويقود الشعب اللبناني لمستقبل ينعم فيه بالسلام.

ويواصل جيش الاحتلال جرائمه فى لبنان وتدميره للمنازل والبنى التحتية وتهجير الأهالي، وسط أنباء متضاربة بثتها وسائل الإعلام الإسرائيلية عن هدنة محتملة قد تحقن دماء الأبرياء في لبنان.



أعرب نجيب ميقاتى رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، عن أمله في الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، وقال إنه لم يكن يعتقد أن التوصل إلى اتفاق ممكن إلا بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

