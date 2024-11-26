اليوم السابع
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الرئيس السيسى يؤكد حرص مصر على بذل كافة الجهود لتحفيز القطاع الصناعى

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 02:42 م
الرئيس السيسى يؤكد حرص مصر على بذل كافة الجهود لتحفيز القطاع الصناعى الرئيس السيسى خلال اللقاء
كتب محمد الجالى

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، رؤساء عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة، المشاركين في النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعات الذي يعقد في مصر خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجارى، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

فى بداية اللقاء، رحب الرئيس بالحضور، مؤكداً على حرص مصر على بذل كافة الجهود لتحفيز القطاع الصناعي، بهدف توطين الصناعة، وتشجيع استخدام التكنولوجيا في الصناعة، وتطوير الصناعات التكنولوجية المتخصصة، فضلاً عن تعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها.







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