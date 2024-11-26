اليوم السابع
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التعليم: تقييم نوفمبر الأخير قبل عقد امتحان نهاية الفصل الدراسى الأول

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 10:00 ص
التعليم: تقييم نوفمبر الأخير قبل عقد امتحان نهاية الفصل الدراسى الأول وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت المديريات التعليمية، على أن تقييم شهر نوفمبر لـ صفوف النقل هو الأخير قبل عقد امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقه فى يناير المقبل، مشددة على أهمية حضور الطلاب امتحان الشهر الذى تم البدء فى عقده من قبل المديريات، ويستكمل الطلاب امتحاناتهم حسب جداول التقييم، مشددة على أن التقييمات مستمرة حتى الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل.

أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة انطلاق امتحانات شهر نوفمبر للمراحل الثلاثة ( ابتدائى - إعدادى – ثانوى ) وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر حتي يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2024، وعلي جميع الإدارات الالتزام بالموعيد المحددة من المديرية بجميع مدارس تعليم الجيزة.


 







وزارة التربية والتعليم

امتحان شهر نوفمبر

عقد امتحان شهر نوفمبر

جدول امتحانات شهر نوفمبر

اخبار مصر



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