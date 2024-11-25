تنطلق الأحد المقبل.. جدول امتحان شهر نوفمبر لطلاب أولى ثانوى بالجيزة

كتبت - مرام محمد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، جدول امتحانات شهر نوفمبر للمراحل الثلاثة (ابتدائى - إعدادى – ثانوى)، موضحة جدول الشهر لطلاب الصف الأول الثانوي على النحو التالي:

-الأحد 1 ديسمبر 2024: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

-الإثنين 2 ديسمبر 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

-الثلاثاء 3 ديسمبر 2024: امتحان مادة الرياضيات.

-الأربعاء 4 ديسمبر 2024: امتحان مادتي الفلسفة والمنطق، واللغة الأجنبية الثانية.

-الخميس 5 ديسمبر 2024: امتحان مادتي العلوم المتكاملة، والتربية الوطنية.

-الأحد 8 ديسمبر 2024: امتحان مادة التاريخ.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة امتحان الشهر فيما درسه الطلاب من منهج الشهر، مشيرة إلى أن الأسئلة تستهدف نواتج التعلم المرتبطة بالمناهج الدراسية لشهر نوفمبر الجارى.

ويعتبر تقييم الطلاب فى امتحان شهر نوفمبر هو آخر تقييم باختبارات الشهر بالفصل الدراسي الأول، على أن تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول فى يناير المقبل، وتشمل تقييمات الطلاب فى شهر نوفمبر.