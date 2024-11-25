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وزير الصناعة: تقنين وضع 34 مصنع حديد غير مرخص ولا يراعي المواصفات المطلوبة

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 11:37 ص
وزير الصناعة: تقنين وضع 34 مصنع حديد غير مرخص ولا يراعي المواصفات المطلوبة كامل الوزير كامل الوزير
كتب إسلام سعيد

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كشف الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أنه جاري العمل حاليا على تقنين أوضاع 34 مصنع حديد غير مرخص ولا يراعي المواصفات المطلوبة.

وجاء ذلك خلال جلسة «الاستثمار في الصناعة.. فرص التكامل والنمو" بفعاليات الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE  في دورته الثالثة الذي ينظمه اتحاد الصناعات، بحضور د.  مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والإسكان والتموين والتعليم العالي.

وأوضح أن ذلك في اطار استراتيجية الوزارة لتقنين اوضاع المصانع الصغيرة وإدخالها في منظومه العمل الرسمية.

 
وأكد كامل الوزير، إنه لن يتم منع الاستيراد ولكن سيتم الحد منه من أجل إفساح الطريق أمام الصناعة الوطنية، موضحا إن الحكومة تسعى لتحويل مصر لمركز اقليمى للصناعة وخلق بدائل محلية بقيمة مضافة وطنية وتشبيك المصنعين.


وأشار إلي أن الدولة تحل أزمات المصانع في كل محافظات مصر، ومع هذه الخطوات تقوم أيضا برفع كفاءة التعليم الفني من أجل زيادة الكفاءات الإنتاجية وتحسين جودتها.

 


 







المعرض الدولي للصناعة

الملتقى والمعرض الدولي للصناعه

مصطفى مدبولي

المعرض الدولى للصناعه

معرض الصناعة

رئيس الوزراء

افتتاح معرض الصناعة بمركز المنارة

ملتقى الصناعة

اتحاد الصناعات

افتتاح ملتقى الصناعة بالمنارة

الصناعة المصرية

معرض الصناعة المصرية

توطين الصناعة

معرض مستلزمات الإنتاج

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