نقابة النقل البرى: فرص عمل وتعيينات للسائقين بشركة "سوبر جيت" بمرتبات مجزية

كتبت آية دعبس

أخطرت وزارة النقل، أشرف الدوكار رئيس النقابة العامة لعمال النقل البرى، عن توفير فرص عمل بشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة "سوبرجيت"، التابعة لوزارة النقل، وفتح باب التعيين للسائقين الذين يحملون رخصة قيادة مهنية (درجة أولى) للعمل على الخطوط الداخلية لجمهورية مصر العربية.

وأشارت الوزارة فى خطابها، لنقابة النقل البرى، أن ذلك يأتى فى إطار حرص وزارة النقل على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في التوسع في الاستثمار في مختلف المجالات من أجل توفير فرص العمل للمواطن المصري والحد من نسب البطالة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين من اجل توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

وأشارت إلى أنه على الراغبين فى التقدم لشغل تلك الوظائف، أن يكون مطابقا للشروط والضوابط الآتية:

- رخصة قيادة درجة أولى وسارية لمدة لا تقل عن عام.

· الأوراق المطلوبة:

- أصل المؤهل الدراسي أو مستخرج منه.

- أصل شهادة الخدمة العسكرية أو مستخرج رسمى منه.

- مستخرج رسمى حديث من شهادة الميلاد.

- فيش جنائي باسم شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت).

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- برنت تامینات.

- نموذج 111 کشف طبي.

- كعب عمل.

- عدد 6 صور شخصية مقاس 4×6.

- شهادة خبرة في نفس المجال المطلوب.

وأشارت إلى أن المتقدمين لشغل هذه الوظائف يحصلون على العديد من المزايا، من أهمها: مرتبات مجزية، وتتحمل الشركة قيمة الضرائب والتأمينات، وحوافز مجزية، وصرف بدل انتقال وتوفير أماكن للإقامة.