نقابة النقل البرى: إعلان تأسيس لجان نقابية لسائقى شركات النقل الذكى قريبا

كتبت ـ آية دعبس

قال أشرف الدوكار رئيس النقابة العامة للنقل البري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، والأمين العام للاتحاد العربي لعمال النقل، والأمين العام لاتحاد دول حوض النيل للنقل البرى، إن النقابة تعمل في الوقت الحالي على إنشاء لجان نقابية للسائقين بشركات النقل الذكى، لافتا إلى أن تلك الخطوات تأتي استجابة لتواصل عددا من السائقين، بطلب الانضمام لنقابة النقل البرى لحماية حقوقهم، بعد زيادة أعداد العاملين بتلك الشركات بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.

وأوضح الدوكار، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النقابة بصدد إعلان تأسيس اللجنة النقابية رسميا قريبا، حيث تم تقديم أوراق اللجنة رسميا لوزارة العمل، لاعتمادها، مشيرا إلى أن سوق العمل بقطاع النقل يتسع للكثير من شركات القطاع الخاص، لافتا إلى الدور الذى تلعبه النقابة لتوفير فرص عمل للأعضاء، والتى من بينها فرص عمل بالعاصمة الإدارية والأتوبيس الترددى، حيث استقبلت النقابة طلبيات توظيف بما يعادل أكثر من 2000 سائق حتى الآن بالقطاع العام والأعمال والبنوك.

وكانت قد أعلنت النقابة العامة لعمال النقل البرى، برئاسة أشرف الدوكار عن التنسيق مع الصندوق الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لطرح عدد من الوحدات السكنية بالمدن والمحافظات المصرية لمتوسطى الدخل من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة، وأوضحت النقابة، أنه من المقرر أن يتم فتح باب التقدم للأعضاء اعتبارا من يوم 18/11/2024 حتى 24/12/2024 وأهابت النقابة العامة للأعضاء الراغبين فى حجز الوحدات السكنية بسرعة التسجيل.