اليوم السابع
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وزارة النقل: سوبرجيت تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب

الأحد، 18 أغسطس 2024 04:13 م
وزارة النقل: سوبرجيت تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب سوبر جيت
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت وزارة النقل أن شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) إحدى شركات وزارة النقل، تقدم خدمات نقل الركاب الخارجية والداخلية لمختلف المحافظات من خلال أسطول من الحافلات المتميزة، كما تمتلك العديد من المحطات الذكية وأنظمة الحجز الإلكترونى..

تقدم الشركة خدمة النقل الداخلي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحافــلات ذاكية صديقـة للبيئة.

• يبلغ إجمالى عدد الخطـوط علـى مستوى الجمهوريــة (36) خـطا.
• تمتلك الشركة أسطولاً متنوعاً يضم أحدث وأفضل أنواع الحافلات بموديلات مختلفة، وأحجام متفاوتة تم تصميمها بصورة تضمن توفير كافة وسائل الراحة، وسبل الأمان، وتحقيق مستوى متميز من الرفاهية لعملائنا، بما يضمن سلاسة تنقلهم، وتيسير رحلاتهم.
• يتم نقل الركاب علي خطوط محددة علي شبكة الطرق الرئيسية وفق جداول تشغيل وتقاطر منتظمة وذلك من (الاسكندريه - الساحل الشمالى - مرسي مطروح – بورسعيد – السويس - شرم الشيخ الغردقه المنيا اسيوط قنا سوهاج الاقصر سفاجا نوبيع ) وقريبا من (اسماعيليه - منصوره)

قسم السياحة بالشركة:• تم التعاقد مع مجموعه من الفنادق بشرم الشيخ و الغردقه وسيتم توصيل العميل الى الفندق و بالاضافه للحجز عن طريق الفندق فى العوده.

رحلات العمرة
الشركة توفر لعملائها تسيير رحلات عمرة الى الاماكن المقدسة بالمملكة العربية السعودية ب (مكة - المدينة المنورة) وحيث يشمل البرنامج:
1. الطيران :سعودى و مصر للطيران (القاهره/المدينه-جده/القاهره)او(القاهره/جده-المدينه/القاهره)
2. الانتقالات الداخليه بالمملكه باتوبيسات حديثه
3. مزارات المدينه المنوره ومكه المكرمه
4. رسوم التاشيره
5. باركود وزاره السياحه
6. توفير مشرف مرافق ذو خبره عاليه







سوبر جيت

حجز سوبر جيت

النقل

محطات سوبر جيت



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