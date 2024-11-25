نقابة المهندسين تُعلن مبادرة لتدريب 10 آلاف مهندس على إدارة المشروعات

كتبت آية دعبس

قال المهندس محمد الواضح رئيس لجنة شباب المهندسين والتواصل الطلابي، بـ نقابة المهندسين، إن اللجنة سوف تقوم بتدريب عشرة آلاف مهندس على إدارة المشاريع الاحترافية وذلك بعد النجاح منقطع النظير الذي حققتة لجنة الشباب والتواصل الطلابي للفوج الأول من دورة (إدارة المشاريع الاحترافية )، والتي تأتي من ضمن مبادرة "من الشباب للشباب" التى اطلقتها اللجنة فى شهر سبتمبر الماضى لتأهيل شباب المهندسين لسوق العمل .

وأضاف الواضح، فى تصريحات له اليوم، أن ما تقدمه اللجنة من نشاط لتدريب المهندسين يأتي من منطلق حرص النقابة العامة للمهندسين على تأهيل ورفع كفاءة أعضائها لسوق العمل المحلي والعالمى، مضيفا: أن النقابة من خلال لجنة الشباب والتواصل الطلابى والشعب الهندسية تعتزم تدريب 10,000 مهندس من أنحاء الجمهورية علي إدارة المشاريع الأحترافية وتأهيلهم للحصول علي الشهادة الدولية من المعهد الأمريكي لإدارة المشروعات و ذلك من خلال تطبيق زووم، مقابل مبلغ رمزي 400 جنيه فقط، على أن تضم المجموعة الواحدة 500 مهندس .

فيما أكد المهندس علي جلال مقرر لجنة الشباب والتواصل الطلابى، أن التدريب سينقسم إلي محورين أساسيين وهما :-

• طلاب السنة النهائية من كليات الهندسة والمهندسين حديثي التخرج حتي 3 سنوات خبرة سيتم تدريبهم علي شهادة Certified Associate in Project Management (CAPM) وهي زميل معتمد في إدارة المشروعات والتي تأتي من ضمن أكثر الشهادات المهنية طلبا.

• أكثر من 3 سنوات خبرة حتي السن المحدد سلفا سوف يتم تدريبهم علي شهادة Project Management Professional (PMP) و هي شهادة إدارة المشاريع الأحترافية.

وأضاف: أنه سيتم تشجيع المهندسين للتقدم للاختبار الدولي لأول 25 مهندس من كل مجموعة بمبلغ 5000 جنيه فقط، وذلك بعد الحصول علي الشهادة الدولية وتقديم ما يثبت ذلك، لافتا إلى أن الدورات التدريبية تهدف إلى بناء قاعدة من المهندسين مؤهلين لقيادة العمل في إدارة المشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية.