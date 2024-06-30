رئيس لجنة الشباب بالمهندسين: نعمل على تأهيل الأعضاء لسوق العمل

كتبت آية دعبس

عقدت لجنة الشباب والتواصل الطلابي بنقابة المهندسين اجتماعها الأول برئاسة المهندس محمد الواضح.

فى بداية كلمته وجه المهندس محمد الواضح الشكر لنقيب المهندسين لدعمه للجنة ، مشيرا أن لجنة الشباب دورها المحوري هو الاهتمام بشباب الخريجين كونهم قاطرة التنمية وسواعد الوطن القادمة لافتا ان اللجنة أمامها تحقيق الكثير من المهام وإنجاز العديد من الملفات وهى معنية بفئة عمرية بعينها، ومسئولة عن تقديم خدمات لهم فى شتى المجالات منها التأهيل لسوق العمل والتوظيف والتدريب وربط شباب المهندسين بنقابتهم وزيادة الوعى لديهم والمشاركة فى العمل النقابى، مؤكدا أن اللجنة ستكون على قدر المسئولية وعلى قدر ثقة مجلس النقابة، من خلال تقديم خدمات ملموسة فى أسرع وقت ممكن لتكون اللجنة أكثر اللجان تأثيرا فى العمل النقابى.



وقال الواضح:" التواصل الطلابى شق بالغ الأهمية وسيكون هناك تركيز كبير عليه، كونه لم يأخذ حقه فى الفترات السابقة، والتواصل الطلابى مهم لربط طلاب الجامعات بالنقابة"، مختتما كلمته بالتأكيد على أن اللجنة ستقتحم جميع الملفات بكل قوة".

فيما صرح المهندس أحمد سعداوي وكيل اللجنة بضرورة العمل كفريق واحد حتي نستطيع تقديم الجهد و العمل المنتظر من شباب المهندسين.



وشكر مقرر اللجنة المهندس علي جلال الحضور علي اصرارهم و حبهم للعمل النقابي واوضح ان النقابة ينتظر منا الكثير لتقديمة لشباب المهندسين لاسيما ان الشباب يمثلوا الاكثرية داخل النقابة.



وأوضح المهندس محمد الحسيني مقرر مساعد اللجنة ان لجنة الشباب ستشارك و تتداخل مع جميع اللجان و الملفات الخاصة بالنقابة لانها جميعا تمس شباب المهندسين.

وخلال الاجتماع دارات مناقشات حول أهداف اللجنة وخطة العمل، وتم الاتفاق على تقسيم أعضاء اللجنة إلى مجموعات عمل، تختص كل مجموعة بملف محدد، ووافقت اللجنة على الاعداد لملتقى الابتكارات ومشاريع التخرج، وكذا الموافقة على مقترح ملتقى التوظيف الأول للجنة.