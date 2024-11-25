اليوم السابع
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موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 10:00 ص
موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين - محمد جاد

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى موعد امتحانات النقل للصفين الأول والثانى الثانوى العام، لنهاية الفصل الدراسى الأول، موضحة أنه تبدأ يوم 11 يناير 2025، وتنتهى 16 من نفس الشهر.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تعقد امتحانات الصف الثانى الثانوى العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمنى للطلاب .

وأكد الوزير على أهمية إجراء امتحانات آمنة سواء فى مراحل النقل أو الشهادات، مشددا على أهمية النجاح فى القضاء على أى ظواهر سلبية قد تظهر خلال فترة الامتحانات كما تم النجاح فى القضاء على الكثافات الطلابية، وسد العجز فى المعلمين، وكذلك عودة الطلاب للمدارس.

كما وجه الوزير بالاختيار الجيد لرؤساء اللجان والملاحظين، فى العملية الامتحانية من خلال مديرى الإدارات التعليمية، مشددًا على منع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية، فضلًا عن تكثيف إجراءات منع اصطحاب الطلاب الهواتف المحمولة.







امتحانات نصف العام

موعد امتحانات نصف السنة 2024

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الاول الثانوي

نماذج امتحانات الصف الثاني الاعدادي pdf

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية

امتحانات شهر نوفمبر للصف السادس الابتدائي

امتحانات شهر نوفمبر

جدول امتحانات

جدول امتحانات نوفمبر

جدول امتحانات شهر نوفمبر

امتحانات شهر نوفمبر 2024

امتحانات الصف الثالث الاعدادي

موعد امتحانات شهر نوفمبر

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2024

موعد امتحانات نصف العام

موعد امتحانات شهر نوفمبر 2024

امتحانات شهر نوفمبر للصف الاول الاعدادي



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