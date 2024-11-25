موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام

كتب محمود طه حسين - محمد جاد

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى موعد امتحانات النقل للصفين الأول والثانى الثانوى العام، لنهاية الفصل الدراسى الأول، موضحة أنه تبدأ يوم 11 يناير 2025، وتنتهى 16 من نفس الشهر.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تعقد امتحانات الصف الثانى الثانوى العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمنى للطلاب .

وأكد الوزير على أهمية إجراء امتحانات آمنة سواء فى مراحل النقل أو الشهادات، مشددا على أهمية النجاح فى القضاء على أى ظواهر سلبية قد تظهر خلال فترة الامتحانات كما تم النجاح فى القضاء على الكثافات الطلابية، وسد العجز فى المعلمين، وكذلك عودة الطلاب للمدارس.

كما وجه الوزير بالاختيار الجيد لرؤساء اللجان والملاحظين، فى العملية الامتحانية من خلال مديرى الإدارات التعليمية، مشددًا على منع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية، فضلًا عن تكثيف إجراءات منع اصطحاب الطلاب الهواتف المحمولة.