مساعد وزير الصحة: الحصول على خدمات الكشف المبكر والعلاج حق لكل سيدة

كتبت أمل علام

كشف الدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان للمبادرات الرئاسية، خلال مؤتمر صحفى عن إنجازات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، قائلة إنه تم الكشف المبكر وعلاج حالات سرطان الثدى بالمجان، مشيرا إلى أن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة توضح رؤية مصر بأن كل سيدة لديها الحق فى الكشف المبكر والحصول على العلاج المناسب لها عند اكتشاف إصابتها بسرطان الثدى.

وأضاف، أن سرطان الثدى يرتبط برفع الوعى وامكانية الوصول إلى العلاج من خلال شبكة من المراكز والمستشفيات، مؤكدا أن علاج سرطان الثدى هو أولوية لإدارة السرطان فى مصر، ونحن نريد أن نقوى ريادة مصر فى مجال مكافحة السرطان.

وتابع: المعامل البحثية توفر لنا تشخيص مبكر وما حققناه من انجازات لم يكن ليتحقق بدون قوة الشراكات عند نضع أيدينا مع القطاع الخاص، موضحا، إن الدور التى تعلمناه يمكن أن تكون نموذجا للآخرين، ونتعامل مع الدول المجاورة لتقديم التوعية والاستفادة من تجربة مصر، مضيفا أن نقاشات اليوم أثبتت أن النجاح فى مكافحة السرطان هو نتاج مجهود كبير من الشراكات، ومصر مستعدة للتعامل مع جميع القطاعات لتحويل هذا القول إلى فعل.



