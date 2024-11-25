رئيس لجنة صحة المرأة: توجيهات رئاسية بتمصير أدوية الأورام

كتبت أمل علام

قال الدكتور هشام الغزالي، رئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لـ صحة المرأة، خلال مؤتمر صحفى اليوم بالقاهرة، لاستعراض إنجازات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة فى التصدى لـ سرطان الثدى، بحضور سفير سويسرا بالقاهرة اندرياس باوم، إننا وصلنا إلى كل قرية وكل نجع للمرأة موضحا اننا وصلنا إلى كل سيدة فى المحافظة التى تعيش فيها بدلا من السفر والمجىء إلى القاهرة.

وأضاف:"وصلنا إلى السيدة بدلا من أن تسافر هى وتصل إلينا، موضحا أننا بالشراكة مع شركات الأدوية استطعنا توفير الأدوية لعدد ضخم من المريضات، و استطعنا أن نعالج عدد كبير من السيدات المصابات بسرطان الثدى، موضحا أن هناك توجيهات رئاسية بتمصير الأدوية، وخصوصا أدوية الأورام، مضيفا، ان مبادرة صحة المراة هى مبادرة مجانية بالكامل لكل السيدات موضحا ان تجربة القضاء على فيروس سى ساعدتنا فى الوصول الى كل السيدات واتبعنا نفس الطريقة ، موضحا إن لدينا 3500 وحدة صحية تغطى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.



وأوضح، إننا وصلنا إلى كل السيدات واستطعنا أن نصل إلى عدد كبير جدا من السيدات بفضل التعاون الكبير بين القطاع الخاص والحكومة.

وأكد، إننا لم نقم بالفحص فقط ولكن قمنا بعمل تحاليل للسيدات لمعرفة مدى مستقبلات الهرمونات، وذلك لمعرفة مدى استجابة السيدات المصابات بسرطان الثدى وتم اكتشاف أن 35 % من السيدات لديهن مستقبلات ايجابية للهرمونات، مما يمكن هذه الفئة من المرضى بالعلاج الهرمونى بأقراص عن طريق الفم و تأخذها المرأة بالمنزل.

يذكر، إنه تم استعراض تجارب الدول الأخرى بحضور عدد من الصحفيين العرب والأجانب من المغرب وليبيا والجزائر وتونس.



الصحفيات العرب



جانب من الصحفيين العرب



د هشام الغزالي