اليوم السابع
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السكة الحديد: إيقاف تشغيل قطارين على خط الإسكندرية المنصورة والعكس

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 11:52 ص
السكة الحديد: إيقاف تشغيل قطارين على خط الإسكندرية المنصورة والعكس قطارات - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت هيئة السكة الحديد أنه تقرر اعتبارا من اليوم الإثنين، سيتم إيقاف تشغيل قطارين درجة ثالثة مكيف على خط الإسكندرية المنصورة والعكس إيقاف مؤقت خلال فصل الشتاء نظرا لضعف المشغولية.

وأصدرت الهيئة تعليمات لقطاعى المسافات الطويلة والقصيرة والتسويق والمبيعات وخدمة العملاء والصيانة والدعم الفتي بالمناطق بإيقاف تشغيل مؤقت لعدد 2 قطار رقم 3022 -3020 /3021 - 3019 ثالثة مكيفة على خط الاسكندرية المنصورة والعكس وذلك مع بداية فصل الشتاء لضعف المشغولية.

يذكر أن الهيئة قررت تعديل تركيب قطارى 951 / 960 ( القاهرة / بورسعيد والعكس ) ليكون بالتركيب ( 8 عربات ثالثة تهوية ديناميكية ) وبنفس جداولهم الحالية .
كما أعلنت الهيئة إيقاف تشغيل أخر قطار صيفى بين القاهرة ومرسى مطروح والعكس.
 







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