"الزواج في القانون الكنسي".. الأنبا باخوم يلتقي الدفعة 67 للمقبلين على الزواج

كتب: محمد الأحمدى

تحت رعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، التقى نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، الدفعة السابعة والستين للمقبلين على الزواج، بـ معهد القديس يوسف للعائلة والحياة، بحضور الدكتور منير فرج، مدير المعهد.

وبدأ اليوم بتأمل "روحانية العائلة واختبار حياة" حول "الصلاة في العائلة"، تلاه محاضرة قدمتها الإعلامية ليلى فرج عن "أساسيات تربية الأبناء".

وعقب ذلك، ألقى الأب المطران محاضرة بعنوان "الزواج حسب القانون الكنسي". دار اللقاء حول الزواج حسب القانون الكنسي، والزواج الكاثوليكي، وبعض القوانين الضرورية، كما دار الحديث حول الموانع، والمتطلبات، كما تم فتح باب المناقشة والتساؤلات بين الأنبا باخوم، والمقبلين على الزواج.

وتضمن اليوم أيضًا محاضرة عن تنطيم الأسرة الطبيعي "بيلنجز"، التي تشمل القواعد الواجب اتباعها، لتحقيق الحَمل، وقواعد تأجيل الحَمل. وانتهى اليوم بمجموعات المشاركة، والحوار المتبادل بين الحاضرين.