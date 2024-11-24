مطران إيبارشية الجيزة والفيوم يلقى محاضرة للأسر الكاثوليكية فى اجتماعها الـ11

كتب: محمد الأحمدى

تحت رعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، شارك مساء أمس، الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، في اللقاء الحادي عشر، الذي نظمته خدمة الفلك للأسر الشابة بـ الإيبارشية البطريركية، تحت شعار "تمييز صوت الله في العائلة"، وذلك بكنيسة قلب يسوع، بمصر الجديدة.

وبدأ اليوم بالصلاة الافتتاحية، أعقبها الترحيب بجميع الأسر، خاصةً الأسر الجديدة، ثم قامت الأزواج بعمل ورش عمل تخدم اللقاء، حيث احتوت على عدّة أسئلة ومنها:

- كيف يتحدث معنا الله؟ ما هي الوسائل التي نختبرها ونجد الله يتكلم معنا من خلالها؟

- لماذا في بعض الأحيان لا نستطيع تمييز صوت الله رغم إنه بيتكلم؟

تلا ذلك، كلمة القمص فرنسيس نوير، راعي الكنيسة، مرحبًا بالأب المطران، الذي ألقى محاضرة بعنوان "كيف نميز صوت الله في العائلة من خلال الكتاب المقدس".

وتحدث صاحب النيافة في محاضرته حول بعض النقاط مثل:

* حرية الإنسان حرية محدودة، ولكنها حرية بمسؤولية، ويجب ألا تكون اختياراتي سبب عثرة للآخرين.

* هناك فرق بين الندم الذي قد أشعر به نتيجة قرارتي، والتحديات التي أواجهها بناء على قراري.

* يجب علينا على مستوى العائلة أن نقرأ تاريخ الله في حياتنا.

* ماضينا لو تمت قراءاته بإنصات، يعطنا ثقة في المستقبل.

* يجب علينا على مستوي الأسرة أن نتعلم طريقة، الله من خلال علامات الازمنة التي يرسلها الله لنا "اصنعوا هذا لذكري".

وشكر خدام الفلك نيافة الأنبا توماس على اللقاء، ومحبته، ومشاركته، كما تم التأكيد على اللقاء الأخير لهذا العام "بيوتنا مغارة"، والذي سيكون مع نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية.

ومن المقرر أن يقام لقاء "بيوتنا مغارة"، يوم الرابع عشر من ديسمبر المقبل، كما سيتم الإعلان عن المكان، والميعاد قريبًا. وانتهى اللقاء بالصلاة الختامية، والتقاط الصورة التذكارية.