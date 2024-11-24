7 فوائد صحية لتناول الزبادى يوميًا

كتبت مروة هريدى

الزبادي، هو أحد منتجات الألبان ويتم تحضيره عن طريق تخمير الحليب بالبكتيريا المفيدة مثل Lactobacillus bulgaricus وStreptococcus thermophilus، وتحول عملية التخمير هذه الحليب إلى مادة كريمية لاذعة غنية بالبروبيوتيك والبروتينات والكالسيوم والفيتامينات والمعادن، ما يوفر مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، وفقًا لموقع "Food-ndtv".

يمكن أن يوفر تضمين الزبادى في نظامك الغذائي اليومي العديد من الفوائد.. على النحو التالى:

يحسن صحة القلب

تربط الأبحاث الزبادى بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك إدارة مستويات الكوليسترول وضغط الدم، والتي ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وقد وجدت دراسة نُشرت في Nutrients أن منتجات الألبان المخمرة مثل الزبادى يمكن أن تساهم في تحسين صحة القلب.

تقوية العظام والأسنان

يعتبر الزبادى مصدرًا غنيًا بالكالسيوم والفوسفور، وهما معدنان أساسيان للحفاظ على كثافة العظام وصحة الأسنان، وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن هذه المعادن، الموجودة بكثرة في الزبادى، تلعب دورًا حاسمًا في تقوية العظام والأسنان، وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام، وضمان صحة الهيكل العظمي بشكل عام.

يدعم فقدان الوزن

تشير الأبحاث المنشورة في مجلات مثل مجلة السمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي إلى أن الزبادى يمكن أن يساعد في إدارة الوزن عن طريق التحكم في الشهية وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، ويساعد محتواه العالي من البروتين على تعزيز الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من الجوع ويمنع الإفراط في تناول الطعام، وقد أثبتت الدراسات أن إدراج الزبادى في النظام الغذائي يساعد بشكل فعال في التحكم بالوزن.

تحسين الهضم

الزبادى غني بالبروبيوتيك، وهي بكتيريا مفيدة تدعم ميكروبيوم الأمعاء الصحي، ويلعب هذا الميكروبيوم دورًا مهمًا في الهضم وامتصاص العناصر الغذائية الأساسية والوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي، ويمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم للزبادي في موازنة بكتيريا الأمعاء وتحسين الهضم وتخفيف مشاكل مثل الانتفاخ والإمساك ومتلازمة القولون العصبي (IBS).

يعزز المناعة

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يلعب البروبيوتيك الموجود في الزبادى دورًا مهمًا في تعزيز جهاز المناعة، حيث تحفز هذه البكتيريا المفيدة إنتاج الأجسام المضادة وتنشط الخلايا المناعية، مما يزيد من قدرة الجسم على مكافحة العدوى والعوامل المسببة للأمراض، إن إدراج الزبادى بانتظام في النظام الغذائي يقوي آليات دفاع الجسم، مما يساعد على تقليل المرض ومحاربة مسببات الأمراض بشكل فعال.

يعزز صحة الشعر

الزبادى غني بالبروتينات والفيتامينات والمعادن، والتي تساهم بشكل كبير في صحة الشعر، ويساعد الاستهلاك المنتظم للزبادي على تقوية بصيلات الشعر وتقليل تساقطه وتغذية فروة الرأس، كما تعمل البروتينات والعناصر الغذائية الأساسية الموجودة في الزبادى على تحسين ملمس الشعر، ودعم النمو الصحي له، وتزويد فروة الرأس بكل ما تحتاجه لشعر صحى.

التحكم في مستويات السكر في الدم

يمكن أن يساعد تناول الزبادى في تنظيم مستويات السكر في الدم بسبب محتواه من البروتين والدهون، مما يبطئ هضم الكربوهيدرات، ويمنع هذا الإطلاق التدريجي للسكر في مجرى الدم ارتفاع مستويات السكر في الدم بسرعة، لذبك يعتبر الزبادى مفيدًا بشكل خاص لمرضى السكري، لأنه يساعد في الحفاظ على مستويات الجلوكوز مستقرة ويدعم إدارة سكر الدم بشكل فعال.