‫ وزير الزراعة يعلن فتح السوق الفيتنامي أمام العنب المصري

كتبت أسماء نصار

أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضى فتح السوق الفيتنامي لأول مرة أمام صادرت مصر من العنب في إطار جهود الدولة لتعزيز الصادرات الزراعية المصرية والتى أصبحت تمثل أهم مصادر الدخل القومي من النقد الأجنبي .

أوضح فاروق انه اعتبارا من 15 نوفمبر الجاري أصبح السوق الفيتنامي مفتوح أمام المصدريين المصريين لمحصول العنب وذلك طبقا لخطاب الجانب الفيتنامي في هذا الشأن

من جانبه قال الدكتور محمد المنسى رئيس الحجر الزراعي ان هذا النجاح من الحجر الزراعي المصري ياتي بعد مفاوضات تجاوزت الخمسة أعوام مع نظيره الفيتنامي والتي انتهت بالزيارة الناجحة لوفدا من الحجر الزراعي الفيتنامي أغسطس الماضي والتي أثمرت عن توافق الحجر الزراعي المصري مع الجانب الفيتنامي ووضع ضوابط الصحة النباتية لتصدير العنب المصري الى فيتنام.

وأضاف أن إجمالي الصادرات الزراعية، خلال الاول من يناير حتى 30 اكتوبر الجاري، حيث تجاوزت 7.1 مليون طن من المنتجات الزراعية، بحوالي 4,1 مليار دولار بزيادة تجاوزت مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

أضاف أن أهم الصادرات الزراعية المصرية هي الموالح، البطاطس، البصل، عنب، فاصوليا، بطاطا، مانجو، طماطم، ثوم، فراولة، جوافة، رمان.



