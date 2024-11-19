نائب وزير الصحة: H3N2 وفلوبى الأكثر شيوعا ضمن فيروسات الإنفلونزا

كتب وليد عبد السلام

كشف الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، أن موسم الإنفلونزا الحالي هو الأول من نوعه الذى تراجعت فيه معدلات انتشار المرض أو الإصابات بشكل عام، وتابع: معدلات الإصابة بـ الإنفلونزا الموسمية أقل معدلاتها من المواسم السابقة.

وقال: "الفيروسات التنفسية أقل انتشار من السنوات الماضية هذا العام، مضيفا: هناك ظهور لفيروس رينو فيرس وأكثر نوع سائد فى الإصابات H3N2 وفيروس فلوبى وبروتوكولاتهم العلاجية متوفرة ويتم العلاج حال وجود أى إصابات وليس هناك أى قلق من وجودهم، مشيرًا إلى أن الفيروسات طبيعتها التحور لتستطيع التعايش.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الحصول على لقاح الإنفلونزا لا يمتد تأثيره لأكثر من عام وإنما تأثيره يكون حتى انتهاء فصل الشتاء ويلزم الحصول عليه كل موسم.

وتابع أن مخاطر الإنفلونزا تزداد وتصل إلى حد الوفاة وهو ما يتطلب الحرص على تلقى لقاح الإنفلونزا الموسمية للحماية من مضاعفاتها ومخاطرها.

واستكمل : الفئات الأكثر عرضة لـ مخاطر الإنفلونزا تشمل:-



- الأطفال الأقل من 5 سنوات

- كبار السن من 65 سنة وما فوق

- السيدات الحوامل

- أصحاب الأمراض المزمنة

- مقدمى الخدمات الصحية

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية فالأنفلونزا الموسمية تتسبب فى العديد من الأمراض كالظهور المفاجئ للحمى، والسعال والصداع، وآلام العضلات والمفاصل، والشعور بالإعياء، والتهاب الحلق، ورشح الأنف، كما يمكن أن تؤدى إلى الوفاة.

وللوقاية من ذلك يجب تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس، وغسل اليدين بانتظام، مع تلقى اللقاح.