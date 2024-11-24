اليوم السابع
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وزارة الصحة: التدخين يتسبب فى الإصابة بسرطان الرئة ويجب الإقلاع عنه

الأحد، 24 نوفمبر 2024 11:12 ص
وزارة الصحة: التدخين يتسبب فى الإصابة بسرطان الرئة ويجب الإقلاع عنه التدخين يتسبب فى الإصابة بسرطان الرئة
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان أن التدخين يعتبر من الأسباب التى تؤدى إلى الإصابة بـ سرطان الرئة، وهو ما يتطلب الإقلاع عنه مع الحرص على الكشف والمتابعة باستمرار ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

 

وقالت وزارة الصحة والسكان أن التدخين يزيد من احتمالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسى كالالتهاب الرئوى والأنفلونزا والسل وغيرها، لذلك يجب التوقف عنه فورًا.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن التدخين يدمر الصحة ويتسبب فى ضعف الخلايا المناعية ويؤثرعلى القلب والأوعية الدموية ويتسبب فى ضعف الجهاز المناعى.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن التدخين الإلكترونى يزيد من خطر الإصابة بالنوبات خلال 24 ساعة فقط من القيام بالتدخين

 

التدخين يتسبب فى الإصابة بسرطان الرئة
التدخين يتسبب فى الإصابة بسرطان الرئة

 

 







الصحة

التدخين

التدخين الالكترونى

سرطان الرئة

الكشف المبكر عن سرطان الرئة



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