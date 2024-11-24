هيئة الدواء تكشف نصائح هامة لحماية الجلد من الجفاف في الشتاء​

قالت هيئة الدواء المصرية : يصاب الجلد بالجفاف، والتشقق في بداية فصل الشتاء؛ نتيجة للتعرض للهواء الجاف، وقلة شرب الماء؛ مما يزيد من الإصابة بجفاف الجلد.
ووجهت هيئة الدواء المصرية للمواطنين مجموعة من النصائح الهامة حتى لا يتعرض الجلد للجفاف في فصل الشتاء والتى تضمنت:
-استخدام أنواع من الصابون المناسبة، التي لا تحتوي على مواد كيميائية، ويفضل الأنواع التي تحتوي علي الجلسرين.
-استخدام المعقمات التي تحتوي على مرطبات للوقاية من فيروس كورونا.
-تجفيف الجلد بعد استخدام المياه مع استخدام المرطبات المناسبة، مثل برافين.
-الحرص على تناول الغذاء الصحي الغني بالأسماك والحبوب والخضروات.
ونصحت هيئة الدواء المصرية باستشارة الصيدلي حول بعض المرطبات غير الوصفية، لأنه الخبير الأول بالدواء.
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