اليوم السابع
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هيئة الدواء تكشف نصائح هامة لحماية الجلد من الجفاف في الشتاء​

الأحد، 24 نوفمبر 2024 12:05 م
هيئة الدواء تكشف نصائح هامة لحماية الجلد من الجفاف في الشتاء​ هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

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قالت هيئة الدواء المصرية : يصاب الجلد بالجفاف، والتشقق في بداية فصل الشتاء؛ نتيجة للتعرض للهواء الجاف، وقلة شرب الماء؛ مما يزيد من الإصابة بجفاف الجلد.​

ووجهت هيئة الدواء المصرية للمواطنين مجموعة من النصائح الهامة حتى لا يتعرض الجلد للجفاف في فصل الشتاء والتى تضمنت:​

-استخدام أنواع من الصابون المناسبة، التي لا تحتوي على مواد كيميائية، ويفضل الأنواع التي تحتوي علي الجلسرين.​

-استخدام المعقمات التي تحتوي على مرطبات للوقاية من فيروس كورونا.​

-تجفيف الجلد بعد استخدام المياه مع استخدام المرطبات المناسبة، مثل برافين.​

-الحرص على تناول الغذاء الصحي الغني بالأسماك والحبوب والخضروات.​

ونصحت  هيئة الدواء المصرية باستشارة الصيدلي حول بعض المرطبات غير الوصفية، لأنه الخبير الأول بالدواء. ​

 







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