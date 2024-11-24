هيئة الدواء تكشف نصائح هامة لحماية الجلد من الجفاف في الشتاء​

كتب وليد عبد السلام

قالت هيئة الدواء المصرية : يصاب الجلد بالجفاف، والتشقق في بداية فصل الشتاء؛ نتيجة للتعرض للهواء الجاف، وقلة شرب الماء؛ مما يزيد من الإصابة بجفاف الجلد.​

ووجهت هيئة الدواء المصرية للمواطنين مجموعة من النصائح الهامة حتى لا يتعرض الجلد للجفاف في فصل الشتاء والتى تضمنت:​

-استخدام أنواع من الصابون المناسبة، التي لا تحتوي على مواد كيميائية، ويفضل الأنواع التي تحتوي علي الجلسرين.​

-استخدام المعقمات التي تحتوي على مرطبات للوقاية من فيروس كورونا.​

-تجفيف الجلد بعد استخدام المياه مع استخدام المرطبات المناسبة، مثل برافين.​

-الحرص على تناول الغذاء الصحي الغني بالأسماك والحبوب والخضروات.​

ونصحت هيئة الدواء المصرية باستشارة الصيدلي حول بعض المرطبات غير الوصفية، لأنه الخبير الأول بالدواء. ​