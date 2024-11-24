هاتثبت وزنك.. نصائح سهلة التطبيق تحميك من السمنة

كتبت فاطمة خليل

زيادة الوزن من المشاكل الشائعة التى تصيب الكثيرين، لكن اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة فقط لن يساعدك في الوصول إلى هدفك في إنقاص الوزن، وهناك العديد من العوامل الأخرى التي تؤثر على فقدان الوزن وقد تكون عوامل جسدية ونفسية، فى هذا التقرير نتعرف على نصائح للحفاظ على الوزن والوقاية من السمنة، بحسب موقع تايمز ناو.

احم نفسك من السمنة.. نصائح للحفاظ على وزنك تحت السيطرة

حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الكاملة، بما في ذلك الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة والدهون الصحية. تجنب الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية الفارغة. يمنحك النظام الغذائي المتوازن العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك مع منع زيادة الوزن غير الضرورية.



حتى الأطعمة الصحية يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن إذا تم تناولها بكميات كبيرة. استخدم أطباقًا أصغر حجمًا، وقم بقياس أحجام الحصص وتجنب تناول الطعام مباشرة من العبوات للحفاظ على التحكم في الحصص. يمكن أن يساعد الانتباه إلى الحصص في تنظيم تناول السعرات الحرارية، وبالتالي منع الإفراط في تناول الطعام.

ممارسة أنشطة بدنية منتظمة مثل السباحة أو تدريب القوة. استهدف 150 دقيقة على الأقل من التمارين متوسطة الشدة أسبوعيًا. لا يحرق النشاط البدني السعرات الحرارية فحسب، بل يعزز أيضًا عملية التمثيل الغذائي ويساعد في نمو العضلات.

انتبه إلى ما تأكله وكيف تأكله. تجنب المشتتات مثل الهواتف أو التلفزيون أثناء الوجبات، وامضغ الطعام ببطء واستمع إلى إشارات الجوع والشبع في جسمك. يمنع تناول الطعام بوعي الإفراط في تناول الطعام ويساعدك على تطوير علاقة أكثر صحة مع الطعام.