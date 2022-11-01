"الجيزة": تنظيم قافلة تنموية شاملة بقرية البليدة فى العياط

كتبت - مرام محمد

عقدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، اجتماعا تنسيقيا لتنظيم قافلة تنموية شاملة بقرية البليدة بمركز ومدينة العياط، وذلك بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي؛ لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت نائب المحافظ، أن القوافل تستهدف تقديم خدماتها التنموية والعلاجية في كافة التخصصات للمواطنين وصرف الأدوية بالمجان مع تنظيم ندوات توعيه لهم.

وأشادت هند عبد الحليم بالتعاون المثمر مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تقديم خدمات أفضل للمواطنين ودعم القرى بمراكز الجيزة، مشيرة إلى أنه تم الإتفاق على مشاركة التحالف في القوافل الطبية التي سيتم تنفيذها لذوي الإعاقة داخل مقار الجمعيات المعنية خلال الشهر القادم.

حضر الاجتماع محمود فؤاد رئيس مركز ومدينة العياط، وأعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.