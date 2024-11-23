محافظ الجيزة يتفقد مساكن بلوكات أرض عزيز عزت لحل مشاكل تسرب المياه بالبدرومات

كتبت - مرام محمد

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مساكن أرض عزيز عزت بحى إمبابة، للوقوف على الحالة الإنشائية للبلوكات ومعاينة أسباب تسريب المياه أسفل البدرومات وسبل معالجتها، حفاظًا على السلامة العامة.

واستمع محافظ الجيزة، خلال جولته للمواطنين من القاطنين ببلوكات أرض عزيز عزت للتعرف على المشاكل التي تواجههم للعمل على إيجاد حلول هندسية جذرية لعدم تكرارها مجددًا وإنهاء معاناتهم.

وعاين المهندس عادل النجار، خلال جولته بعض البلوكات المتضررة بدءًا من البدروم وحتى الدور السادس، للوقوف على الحالة الإنشائية وكفاءة الكمرات الخرسانية الحاملة وحالة السلالم الداخلية المتهالكة، والتي بحاجة إلى أعمال ترميم إلى جانب مراجعة الوصلات والكابلات الكهربائية وأكشاك التغذية للبلوكات.

ووجه محافظ الجيزة، مديرية الإسكان بضرورة فحص أسباب تسرب المياه ومصدرها قبل القيام بأي أعمال صيانة لضمان إنهاء المشكلة وعدم تجددها تحقيقًا لعوامل الاستدامة.

كما وجه المحافظ، رئيس حي إمبابة بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل لتحسين مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين ورفع أي مخلفات لتحسين الحالة العامة.

شملت جولة محافظ الجيزة، مجمع المدارس الجاري إنشاؤه بأرض المطار، وذلك في إطار خطة الدولة بالتوسع في إنشاء المدارس الجديدة لتقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول.

وأكد محافظ الجيزة، على الشركة المنفذة بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والهندسية خلال أعمال التنفيذ.

رافق المحافظ خلال جولته محمد نور السكرتير العام، ومحمد مرعي رئيس مدينة الجيزة، والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، وأشرف بكر رئيس حي إمبابة، ورمضان عمارة رئيس حي المنيرة الغربية.



