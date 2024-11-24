كيف تحمى عينيك فى الشتاء؟ 6 نصائح للوقاية من الحساسية والالتهاب

كتبت مروة هريدى

الشتاء يمكن أن يجلب معه أيضًا بعض مشاكل العين الشائعة، ويؤثر الطقس الجاف والبارد على العينين ويسبب عدم الراحة والتهيج وحتى التهابات العين، وتعد الحساسية الموسمية أيضًا سببًا شائعًا لمشاكل العين خلال فصل الشتاء، ويمكن للمواد المسببة للحساسية الموجودة في البيئة، مثل الغبار والعفن، أن تسبب الحساسية وتسبب حكة ودموع العين وأعراض أخرى، وبالتالي، من المهم العناية بأعيننا خلال هذا الموسم لتجنب مشاكل العين والحفاظ عليها بصحة جيدة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. مشاكل العين الشائعة في الشتاء

التهاب الملتحمة أو العين الوردية

التهابات العين شائعة خلال فصل الشتاء بسبب الطقس البارد والجاف وتحدث بسبب فيروس أو بكتيريا ويمكن أن تؤدي إلى احمرار وتورم وإفرازات من العينين، والتهاب الملتحمة أو العين الوردية شائع خلال هذا الوقت وهى شديدة العدوى.

ويصيب التهاب الملتحمة الأشخاص في أي عمر ولكنه يميل إلى الحدوث غالبًا بين سن 1 - 25 عامًا، وهو التهاب فيروسي وهذا النوع من العين الوردية معدي للغاية وغالبًا ما ينتشر في المدارس والأماكن المزدحمة الأخرى، عادة ما يسبب حرقة واحمرار العينين مع إفرازات مائية.

ويمكن أن تسبب الحساسية الموسمية أيضًا مشاكل في العين خلال فصل الشتاء، وتسبب المواد المسببة للحساسية مثل الغبار والعفن ووبر الحيوانات الأليفة تفاعلات حساسية وتسبب حكة في العين ودموعًا وعطسًا وسيلان الأنف واحتقانًا.

جفاف العين

مشكلة شائعة في العين خلال فصل الشتاء بسبب انخفاض الرطوبة في الهواء، حيث لا تنتج العين ما يكفي من الدموع لإبقائها رطبة ويؤدي نقص الرطوبة في العين إلى الشعور بعدم الراحة والحكة والاحمرار والإحساس بالحرقان.

أسباب أمراض العيون في الشتاء

الطقس البارد والجاف هو السبب الرئيسي لمعظم أمراض العيون خلال فصل الشتاء، ويمكن أن تؤدي مستويات الرطوبة المنخفضة في الهواء إلى انخفاض الرطوبة في العينين، مما يؤدي إلى عدم الراحة والتهيج، ويمكن أن يؤدي استخدام السخانات الداخلية أيضًا إلى جفاف العينين، مما يؤدي إلى متلازمة جفاف العين.

وتعد الحساسية الموسمية أيضًا سببًا شائعًا لمشاكل العين خلال فصل الشتاء، يمكن لمسببات الحساسية الموجودة في البيئة، مثل الغبار والعفن ووبر الحيوانات الأليفة، أن تؤدي إلى حدوث رد فعل تحسسي وتسبب حكة ودموع في العينين وأعراض أخرى.

فيما يلى.. نصائح للعناية بعينيك في الشتاء

العناية بعينيك في فصل الشتاء أمر بالغ الأهمية لتجنب مشاكل العين والحفاظ على صحتها، وإليك بعض النصائح للعناية بعينيك خلال فصل الشتاء البارد والجاف:

حافظ على ترطيب عينيك

جفاف العين مشكلة شائعة خلال فصل الشتاء بسبب انخفاض الرطوبة في الهواء، للحفاظ على ترطيب عينيك، استخدم قطرات العين المرطبة لتوفير الرطوبة اللازمة، ويمكن أن تساعد في تخفيف الجفاف والحكة وعدم الراحة.

إيجابيات استخدام المرطب

يمكن أن يساعد المرطب في زيادة الرطوبة في الهواء ومنع جفاف عينيك، ويمكن استخدام نفس الشيء في غرفة النوم أو أماكن المعيشة الأخرى ويمكن أن يساعد في الحفاظ على الرطوبة في الهواء، مما يحافظ على راحة العينين وصحتهما.

البقاء رطبًا

شرب كميات كبيرة من الماء ضروري للحفاظ على مستوى الرطوبة في جسمك، بما في ذلك عينيك، وشرب ما لا يقل عن ستة إلى ثمانية أكواب من الماء يوميًا مثالي للحفاظ على ترطيب الجسم ويقلل من خطر جفاف العين.

النظارات الشمسية

يمكن أن يساعد ارتداء النظارات الشمسية في حماية عينيك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة من الشمس،و من الضروري ارتداء نظارات شمسية ذات حماية 100% من الأشعة فوق البنفسجية لحماية عينيك من التهاب القرنية الضوئي.

الحفاظ على نظافة العين

نظافة العين الجيدة ضرورية لمنع التهابات العين خلال فصل الشتاء، من خلال غسل اليدين بانتظام لمنع انتشار الجراثيم وتجنب لمس عينيك بأيدٍ غير مغسولة، وأيضًا، يجب على الأشخاص تجنب مشاركة المناشف أو غيرها من الأغراض الشخصية مع الآخرين لتقليل خطر الإصابة بعدوى العين.

لا تفرك عينيك

يمكن أن يسبب فرك عينيك ضررًا خلال فصل الشتاء عندما تكون العيون جافة وحساسة، ويمكن أن يسبب أيضًا احمرارًا وتهيجًا وقد يؤدي إلى انتشار الجراثيم، فإذا شعرت بالحاجة إلى فرك عينيك، يمكن استخدام كمادات دافئة أو قطرات العين.