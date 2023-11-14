ازاى تحمى عينك من الجفاف مع انخفاض درجات الحرارة

كتبت إيناس البنا

قالت الدكتورة نضار حسن استشارى طب وجراحة العيون بمستشفى معهد ناصر، إنه مع تقلب الطقس وبدء انخفاض درجات الحرارة تنخفض الرطوبة ، وهو ما يؤثر بشكل كبيرعلى العين، حيث تسبب انخفاض الرطوبة والبقاء داخل المنزل فترات أطول فى تبخر دموع العين.

أضافت طبيبة العيون فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع"، أن الهواء البارد قد يسبب ألما فى العين ورؤية ضبابية أو الشعور بوجود شىء فى العين وقد يؤدى لدموع العين .

وأشارت استشارى العيون، إلى أن هناك طرقا لحماية وتهدئة عينيك فى تقلبات الطقس، حيث يمكن استخدام قطرات الدموع الصناعية التى ترطب العين، وقد تحتاج إلى قطرات خاصة وفقا لتعليمات الطبيب المختص، أو تغييرات في نمط الحياة، فمثلا إذا كنت تستخدم أجهزة الكمبيوتر خذ استراحة لمدة 5 دقائق على الأقل كل ساعة.

أيضا من ضمن النصائح أثناء الخروج فى الطقس البارد أن ترتدى النظارات الواقية لتجنب الرياح التى تسبب جفاف العين، مع شرب المزيد من الماء لضمان حصول عينيك على المزيد من الترطيب.

وأوضحت أن جفاف العين يمكن أن يضر رؤيتك مع مرور الوقت، لذا يجب ملاحظة أى أعراض قد تظهر على العين من حرقة وكحة واحمرار العين ويجب المتابعة لدى طبيب العيون الخاص بك لتكون على اطلاع إذا لم تفيدك النصائح السابقة.