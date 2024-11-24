فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة برواق الخط العربي والزخرفة الإسلامية بالأزهر

كتب لؤى على

أعلن الرواق الأزهرى بالجامع الأزهر، عن قبول دفعة جديدة للدارسين برواق الخط العربى والزخرفة الإسلامية بالجامع الأزهر، بنظام الخط الواحد فى الخطوط التالية النسخ الرقعة الثلث الديوانى الفارسى الكوفى والزخرفة الإسلامية وذلك وفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، فى إطار مبادرة هدية الأزهر للمصريين، والتوسع فى مقرات الرواق الأزهرى للخط العربى والزخرفة الإسلامية

وأوضح الدكتور هانى عودة مدير عام الجامع الأزهر، شروط التقدم للالتحاق برواق الخط العربى والزخرفة الإسلامية، والتى تتمثل فى الآتي:

1- لا يقل سن المتقدم عن ستة عشر عاما.

2- يلتحق الدارس بالرواق بعد اجتيازه لاختبار قدرات واختبار تحديد مستوى.

3- يتم تقييم الدارس في نهاية كل مستوى من خلال اختبار بالإضافة الي تقديمه لمشروع (لوحة إبداعية).

4- باب التقديم مفتوح لمدة (١٠) عشر ة ايام من تاريخ الإعلان.

5- لا يحق للدارس التقديم في أكثر من خط. ويكون الحضور يومًا واحدًا في الأسبوع.

6- ومدة الدراسة تسعة أشهر على ثلاثة مستويات بنظام الخط الواحد،.

7- عدد الدارسين لكل خط (80) ثمانون دارسًا.

8- الدراسة بالرواق مجانية بالكامل وعلى أن تكون الدراسة برواق الخط العربي والزخرفة الإسلامية بالجامع الازهر بنظام الحضور المباشر

رابط التقديم..اضغط هنا

وفي السياق نفسه أوضح الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، أهمية تعليم وتعلم الخط العربي والزخرفة، حيث يعتبر الخط العربي العماد في حفظ القرآن الكريم كتابةً، منذ عصر الرسول - صلى الله عليه وسلم - وحتى العصر الحالي، وأيضًا في حفظ السنة النبوية الشريفة منذ القرن الثالث عشر وحتى عصر الطباعة، بالإضافة إلى سائر علوم الشريعة.

كما أشار إلى أن تعليم الخط يكسب طلاب العلم بعض القيم الأخلاقية، والمثُل، الواردة في القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، والتراث العربي شعرًا ونثرًا، كما يمد المتعلّم بالعديد من المهارات من أهمها الترتيب، والتنظيم، ودقة الملاحظة، والموازنة، ومراعاة النسب، وغير ذلك من المهارات