اليوم السابع
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طقس بارد وأمطار على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 25 درجة

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 09:00 ص
طقس بارد وأمطار على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 25 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب – محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، طقسا مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أنه من المتوقع اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى .

ولفت إلى أنه من المتوقع بداية اليوم عودة تأثر البلاد بشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتشير توقعات حالة الطقس اليوم إلى درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 20، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 18، وسوهاج العظمى 28 درجة، والصغرى 15، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 16، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 16.

 







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