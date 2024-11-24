حملة‫ "معاك في الغيط".. تبدأ في توعية المزارعين بالحفاظ على الأرض الزراعية

كتبت أسماء نصار

بدأت حملة وزارة الزراعة للتوعية والإرشاد الزراعي والإنتاج الحيواني "معاك في الغيط"، في توعية المزارعين والمواطنين بأهمية الحفاظ على الأرض الزراعية وخطورة التعدي عليها.



حملة معاك فى الغيط

يأتي ذلك في إطار حملة التوعية التي أطلقها علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لنشر الوعي لدى المزارعين والمواطنين، والتواصل الجيد والمباشر معهم لدعم جهود الإرشاد الزراعي بإستخدام التكنولوجيات الحديثة والوسائط المتعددة، بجانب الحملات الإرشادية والمرور الدوري على الحقول لتقديم الدعم الفني للمزارعين.



حملة للتوعية والإرشاد الزراعي

وتنشر الحملة مجموعة من الفيديوهات التوعوية القصيرة، والملصقات، بعنوان: "حافظ على أرضك.. احمي مستقبلك ومستقبل أولادك"، لنشر الوعي بأهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها، وأهمية الأرض الزراعية.

وتشير الملصقات التوعوية إلى دور الأراضي الزراعية في الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية، فضلا عن التكاليف الضخمة التي تتحملها الدولة لاستصلاح الأراضي، وإعادة الأراضي المتعدى عليها للانتاج من جديد، والإشارة إلى خطورة التعدي على الأراضي الزراعية فيما يتعلق بتقليص فرص العمل، وتهديد مستقبل الأجيال القادمة.



حملة وزارة الزراعة للتوعية والإرشاد الزراعي

كما تمت الإشارة إلى أن الحفاظ على الرقعة الزراعية هي مسئولية كل مواطن، محب لبلده، وحريص على التنمية، وان التعدي عليها أمر يهدد مستقبل الأجيال القادمة.

وكان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد وجه بإطلاق حملة لتوعية المزارعين بإستخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لدعم جهود الإرشاد الزراعي، حيث ينفذ الحملة مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعي ومركزي البحوث الزراعية والصحراء.