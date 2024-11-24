اليوم السابع
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لجنة لمتابعة المشاتل بالنوبارية..

وزارة الزراعة تواصل المرور على زراعات البساتين وتقديم الدعم الفني للمزارعين

الأحد، 24 نوفمبر 2024 10:32 ص
وزارة الزراعة تواصل المرور على زراعات البساتين وتقديم الدعم الفني للمزارعين وزارة الزراعة
كتبت أسماء نصار

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واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بقطاع الإرشاد الزراعي، حملات المرور والمتابعة الميدانية الزراعات البساتين والمشاتل على مستوى محافظات الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتقديم الدعم الفني للمزارعين، تحت اشراف الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي.

قال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، إن لجان الإدارة بالتعاون مع مديريات الزراعة، تواصل على مستوى جميع محافظات الجمهورية المرور الميداني لتقديم الدعم الفني والارشادي للمزارعين وخاصةً زراعات البساتين: الفاكهة، الخضر، النباتات الطبية والعطرية، الصوب، المشاتل، النخيل، مع متابعة بعض الاعمال الادارية ذات الصلة بزراعات البساتين من متابعة تفعيل القرارات الوزارية والمكاتبات المنظمة لتلك الزراعات.

واضاف أنه تم المرور بالتنسيق مع الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، على بعض من نطاق وزمام المراقبة العامة للتنمية والمشروعات بمنطقة بنجر السكر بالنوبارية، وتفقد بعض من المشاتل التجارية لإنتاج شتلات الخضر حيث تم التشديد على متابعة ترخيص تلك المشاتل تفعيلاً للقرار الوزاري المنظم لذلك، مع اتخاذ الإجراءات الادارية حيال المشاتل الغير مرخصة.

واشار عطا إلى أنه تم اعطاء التوصيات الفنية  لأصحاب تلك المشاتل ومن بينها: التعامل فقط مع تقاوي  الأصناف والهجن المرخصة من وزارة الزراعة مع الحصول على مستند شراء(فاتورة) من مصدر البذرة حيث ان المشاتل التى تم المرور عليها فى مرحلة الصيانة والاعداد لدورة الانتاج الجديدة، كما تم التأكيد على أنه في حال استخدام صوانى مستخدمة يتم تطهيرها جيدا بأحد من مطهرات الغسيل، وأيضا عند عمل وخلط بيئة الزراعة يتم وضع مطهر فطري معها للوقاية من اعفان الجذور.

وأكدت اللجنة على ضرورة تطبيق برنامج للسيطرة على الامراض الڤيروسية بالمشتل عن طريق مكافحة متكاملة للحشرات الثاقبة الماصة خاصةً الذبابة البيضاء، فضلا عن الإحتفاظ بالمشتل على سجل لتدوين حركه العمل بالمشتل وسجل آخر لتدوين زيارات الجهات الإشرافية والرقابية على المشاتل.







وزارة الزراعة

البساتين

المشاتل

البذور



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