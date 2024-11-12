"‫معاك فى الغيط" تنشر فيديو بأهمية ومعاملات زراعة الفول البلدى.. فيديو

كتبت أسماء نصار

نشرت حملة معاك في الغيط "حملة وزارة الزراعة للتوعية والإرشاد الزراعي والإنتاج الحيواني"، التي أطلقتها وزارة الزراعة لدعم جهود الإرشاد الزراعي، وتوعية المزارعين بإستخدام وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة، مجموعة من الملصقات، والفيديوهات التوعوية الارشادية، حول أهمية زراعة محصول الفول البلدي، وأهم المعاملات الخاصة به، لزيادة إنتاجية الفدان.

وركز الفيديوهات والمنشورات التوعوية، والتي تم نشرها عبر مواقع التواصل المختلفة، على أهمية محصول الفول البلدي، بإعتباره غذاء هام في حياة المصريين، وأهمية زراعة المحصول ذاته لتحسين خواص التربة.

كما تحدث خبراء معهد بحوث المحاصيل الحقلية حول أهم المعاملات الخاصة بزراعة المحصول، وكميات التقاوي اللازمة، فضلا عن المواعيد المثلى للزراعة في كل منطقة ، والاصناف المعتمدة وفقا للسياسة الصنفية للمحصول.

وكان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أطلق حملة وزارة الزراعة للتوعية والإرشاد الزراعي والإنتاج الحيواني “معاك في الغيط” لتكثيف جهود التوعية للمزارعين من خلال وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة، والتي ينفذها مركز المعلومات الصوتية والمرئية بالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعي ومركزي البحوث الزراعية والصحراء.

كما يمكن متابعة كافة أنشطة الحملة، وتقديم التساؤلات والاستفسارات عبر مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بها على الرابط المجمع: