حقيقة أسعار كروت الشحن المتداولة على السوشيال ميديا (إنفوجراف)

صرّح مصدر مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن أسعار كروت شحن الرصيد للمحمول لم تشهد أي زيادة في السوق المحلية، موضحًا أن كارت الشحن فئة 100 جنيه يوفر نفس الرصيد السابق بقيمة 70 جنيهًا.



حقيقة أسعار كروت الشحن المتداولة على السوشيال ميديا

وأشار المصدر، إلى أن دراسة الجهاز الحالية بشأن تحريك أسعار خدمات الاتصالات لا تتضمن أي توجه لزيادة أسعار كروت شحن الرصيد.

وتداولت على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تفيد بزيادة سعر كروت الشحن ليصبح سعر كارت شحن فئة 100 يمنح رصيد 45 جنيه، وهو ما نفاه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ويشهد سوق الاتصالات المصري نموًا مستمرًا، حيث بلغ عدد خطوط المحمول المستخدمة 111.11 مليون خط في يوليو 2024، مقارنة بـ110.41 مليون خط في يونيو 2024، وهو ما يشير إلى زيادة طفيفة. كما أن عدد الاشتراكات النشطة لخدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول بلغ 80.07 مليون اشتراك في نفس الفترة، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في الخدمات المقدمة.

التأكيد الرسمي يهدف إلى تهدئة المخاوف بين المستخدمين، والتأكيد على أن دراسة الجهاز بشأن الأسعار لا تشمل أي تغييرات تخص كروت الشحن.