اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 نوفمبر 2024 04:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: رمال مثارة فى الصحراء الغربية تؤثر على مناطق متفرقة من شمال الصعيد

الأحد، 24 نوفمبر 2024 03:54 م
الأرصاد: رمال مثارة فى الصحراء الغربية تؤثر على مناطق متفرقة من شمال الصعيد حالة الطقس - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود رمال مثارة فى الصحراء الغربية، تؤثر على مناطق متفرقة من شمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوى متمركز على البحر المتوسط يعمل على نشاط الرياح على كافة الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويكون مثير للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشارت إلى أن المنخفض يعمل أيضًا على اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس.

وأكدت الهيئة أن البلاد تشهد، اليوم، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (4-5) درجات على أغلب الأنحاء، موجهة بارتداء الملابس الشتوية أو اصطحاب جاكيت عند الخروج، والابتعاد عن اللوحات الإعلانية والمنازل المتهالكة وارتداء الكمامة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

 

 







الطقس اليوم

الطقس

درجه الحراره اليوم

درجات الحرارة

اخبار الطقس

درجة الحرارة الان

الطقس الان

درجات الحرارة اليوم

درجات الحراره

طقس اليوم

درجه الحراره

درجات الحرارة في القاهرة

اخبار الطقس اليوم

الطقس غدًا

حاله الطقس اليوم

الارصاد الجوية

الارصاد

طقس

حاله الطقس

حالة الطقس اليوم

الطقس اليوم وغدًا

الطقس في الأيام المقبلة

طقس القاهرة

طقس الاسكندرية اليوم

طقس مطروح

طقس الاسكندرية

الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في الإسكندرية

الأحوال الجوية الإسكندرية

في امطار النهارده

امطار اليوم

هل يوجد امطار غدا



الموضوعات المتعلقة

غدًا طقس بارد ورياح وأمطار والعظمى بالقاهرة 19 والصغرى 14 درجة

الأحد، 24 نوفمبر 2024 03:06 م

هيئة الأرصاد: أمطار خفيفة على مناطق بالصحراء الغربية والوادى الجديد

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 11:31 ص

الأرصاد: رمال مثارة وانخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من حلايب وشلاتين وأبو سمبل

الأحد، 11 أغسطس 2024 01:51 م

الأرصاد: البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوى يصاحبه رياح وأمطار وبرودة

الأحد، 24 نوفمبر 2024 08:05 ص

اضطراب فى حالة البحر الأحمر واستمرار غلق ميناء الغردقة البحرى.. فيديو

الأحد، 24 نوفمبر 2024 12:00 م

مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة