اليوم السابع
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هيئة الأرصاد: أمطار خفيفة على مناطق بالصحراء الغربية والوادى الجديد

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 11:31 ص
هيئة الأرصاد: أمطار خفيفة على مناطق بالصحراء الغربية والوادى الجديد درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اخر توقعاتها لفرص الأمطار خلال هذه الفترة، حيث تشير التوقعات إلى وجود فرص أمطار خفيفة اليوم الثلاثاء 03 سبتمبر على مناطق من الصحراء الغربية ومحافظة الوادى الجديد على فترات متقطعة .

ويشهد اليوم الثلاثاء ، طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد،  مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

ومتوقع اليوم أن يشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من الصحراء الغربية والوادى الجديد، مع وجود نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.

 







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