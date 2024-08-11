اليوم السابع
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الأرصاد: رمال مثارة وانخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من حلايب وشلاتين وأبو سمبل

الأحد، 11 أغسطس 2024 01:51 م
الأرصاد: رمال مثارة وانخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من حلايب وشلاتين وأبو سمبل حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى رمال مثارة وأتربة بسبب هبات الرياح الناتجة عن السحب الرعدية عند الحدود مع السودان وعليها تنخفض الرؤية الأفقية علي مناطق من جنوب الصعيد( حلايب وشلاتين وابو سمبل) .

واضافت هيئة الأرصاد الجوية: كما تنشط الرياح الشمالية الغربية علي مسطح البحر الأحمر والمتوسط.

ويشهد اليوم الأحد، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية،  مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم فرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أبو سمبل وأسوان والوادى الجديد وشرق العوينات ، يصاحبها نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة .

ومتوقع اليوم نشاط للرياح على شواطئ خليج السويس وشواطئ بلطيم والإسكندرية والعلمين ومطروح والسلوم، وسرعة الرياح تتراوح من 30: 50 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 1.5 : 2.5 متر .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 24، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 28، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 30، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 31.

 







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