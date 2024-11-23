مدير تعليم الجيزة يوجه بحصر نسب الغياب بالمدارس والاستعداد لامتحانات نصف العام

كتبت - مرام محمد

عقد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة- مدير المديرية، اجتماعًا موسعًا مع كل من مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية، لمناقشة عدة قرارات وتوصيات خاصة بالعملية التعليمية بتعليم الجيزة، وامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2024.

جاء ذلك بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، وسحر مصطفى مدير عام الشؤون التنفيذية، ورفعت حسب الله مدير عام الشؤون المالية والإدارية.

ونبه وكيل الوزارة خلال الاجتماع على عدم نقل أى طالب من فصل إلى آخر أو من مدرسة إلى أخرى وكذلك المعلمين، لاستقرار العملية التعليمية وقاعدة البيانات.

ووجه بتفعيل الخطة العلاجية للطلاب ضعاف القراءة والكتابة فى مدة أقصاها بداية نصف العام، على أن يتم تحسين مستواهم فى تلك الفترة.

ونبه على عدم التلاعب فى قوائم الفصول لاستقرار قاعدة البيانات، والاهتمام بالنظافة العامة للمدارس والحمامات، وعمل صيانات بسيطة للفصول ودهانتها من الداخل وإقامة مسابقة أجمل فصل بجميع الإدارات التعليمية.

وأشار إلى أن زيارة ومتابعة المدارس تكون بتفقد الفصول والمستوى العلمى للطلاب وعدم الجلوس بالمكاتب، موجهًا بتشجير المدارس بالتعاون مع الجهاز أو المحافظة أو وزارة البيئة.

ونبه على تطابق البيانات المرسلة للمديرية للواقع الحقيقى وعدم تضاربها، وحصر نسب الغياب بالمدارس والنجاح فى جذب الطلاب للمدرسة، بالإضافة إلى حصر الطلاب ضعاف النظر بكل إدارة تعليمية والكشف عليهم وعمل نظارات طبية لهم من خلال المشاركات المجتمعية.

ووجه بعمل توأمة مع المدارس الخاصة لتقديم الدعم والمساندة للمدارس الأكثر احتياجًا، والاستعداد لامتحانات نصف العام لصفوف النقل بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثانى الثانوى.

ونبه على سرعة الانتهاء من جاهزية المطابع السرية بالإدارات التعليمية لطبع امتحانات النقل للفصل الدراسى الأول، موجهًا بتحميل الإدارات التى ليس بها مطابع على أقرب إدارة تعليمية لها.



