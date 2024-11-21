مدير تعليم الجيزة يوجه المدارس بعمل برنامج علاجى للطلاب الضعاف

كتبت – مرام محمد

تفقد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة مدير المديرية، في جولة صباحية مفاجئة، عددًا من مدارس إدارة جنوب الجيزة التعليمية، وذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وعادل النجار محافظ الجيزة.

شملت جولة المحافظ، مدارس (الفاروق عمر الابتدائية المشتركة، والأندلس الإعدادية بنات، والمصرية الإعدادية بنات، والنجاح للتربية الفكرية، وصلاح سالم الرسميه لغات، وأبو الهول الإعدادية بنين).

بدأت زيارة وكيل الوزارة، بتفقد النظافة العامة بالمدارس، والفصول الدراسية، للوقوف مدى حسن سير العملية التعليمية.

وتفاعل وكيل الوزارة، مع الطلاب وتفقد كراساتهم لتقييم مستواهم في القراءة والكتابة.

وتفقد سجلات الطلاب الضعاف والخطة الزمنية للبرنامج العلاجي، الذى تم وضعه لتحسين مستواهم في القراءة والكتابة والعمليات الحسابية.. وتابع التقييمات وتصحيحها بالدرجات ومطابقة درجاتها بكراسات الطلاب لدفتر الدرجات الخاص بكل مادة.

وتأكد من تحقيق نسب كثافة الفصول وسد العجز للمعلمين وتنفيذ التعليمات والقرارات الوزارية.

ونبه على الاهتمام بالتقييمات والتصحيح أولًا بأول، والاهتمام بالطلاب الضعاف وعمل سجلات لهم وعمل خطة زمنية وبرنامج علاجي، لتحسين مستواهم في القراءة والكتابة ومتابعتهم جيدًا.

وأشار إلى أن عند انقطاع أي معلم أجر أو حصة عن العمل يقوم التوجيه بالتدريس مكانه لحين إيجاد البديل وعدم ترك أي فصل بدون معلم، موجها بضرورة وجود العلم والقسم بجميع الفصول بالمدارس، وتفعيل الإشراف اليومي والاهتمام بالنظافة العامة للمدارس، خاصة دورات المياه وتعقيمها بشكل دوري، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.