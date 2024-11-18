مدير تعليم الجيزة يوجه بوضع برنامج معالجة للطلاب ضعاف القراءة والكتابة.. صور

كتبت – مرام محمد

تفقد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، صباح اليوم، انتظام سير العملية التعليمية بعدة مدارس بإدارات الحوامدية، والبدرشين، وأبو النمرس التعليمية، وذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعادل النجار محافظ الجيزة.

وفي إدارة البدرشين التعليمية، حضر وكيل الوزارة، طابور الصباح بمدرسة البدرشين الثانوية الصناعية بنات، وتابع صعود الطالبات إلى الفصول وسير العملية التعليمية بالفصول الدراسية، كما تفقد المعامل وجاهزيتها ونظافتها ودورات المياه، منبهًا على تواجد الإشراف بالفناء والأدوار.

وتفقد وكيل الوزارة، سير العملية التعليمية بمدرستي البدرشين الإعدادية بنات، والأشراف الابتدائية المشتركة.

وفي إدارة الحوامدية التعليمية، تفقد وكيل الوزارة، مدرسة سير العملية التعليمية بمدرسة عرب الحوامدية الابتدائية ومستوى الطلاب فى القراءة والكتابة، موجهًا بعمل خطة زمنية وبرنامج لمعالجة الطلاب الضعاف في القراءة والكتابة.

وتفقد النظافة العامة بفناء وفصول ودورات مياه ومعامل مدرسة عمر بن الخطاب الرسمية لغات، موجهًا بتفعيل الإشراف.

وتابع سير العملية التعليمية بمدارس الحوامدية الثانوية بنين، ومحمد طلعت عبد الوارث الإعدادية المشتركة، والتعليم الأساسى.

وتفقد الفصول الدراسية ومدى سير العملية التعليمية بمدرستي المنوات الإعدادية بنات، والمنوات الثانوية بنات، بإدارة أبو النمرس التعليمية.



مدير تعليم الجيزة يتابع انتظام الدراسة بالمدارس



مدير تعليم الجيزة يتابع انتظام العملية التعليمية



مدير تعليم الجيزة يتفقد الفصول الدراسية