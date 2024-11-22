محافظ الجيزة: ضبط 2465 قضية تموينية خلال حملات لمباحث التموين

كتبت – مرام محمد

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية بتكثيف جهود الرقابة وضبط الأسواق لضمان سلامة السلع المتداولة والمعروضة للمواطنين وتمشيط الأسواق.

واطلع المحافظ على تقرير مباحث التموين الخاص بنتائج عدد من الحملات التفتيشية لرصد المخالفات بأسواق المحافظة بالتعاون مع الأحياء والمراكز والمدن علي مدار شهر.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط 2465 قضية تموينية بإجمالي مضبوطات بلغت 169 طن سلع ومواد غذائية و130717 لتر زيت وسولار.

وشملت المضبوطات 1459 قضية بمجال المحال العامة لإدارة منشأة دون ترخيص وعدم حمل شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأعلى من السعر الرسمي.

وتضمنت المضبوطات 83 قضية بمجال الغش التجاري والتدليس شملت (سكر، سمن، زيت، ملبن، شوكولاتة، دقيق، سجائر، أرز، مكرونة، كبدة، رنجة، فسيخ، خضروات مجففة، مرقة دجاج، ألوان صناعية، حلوى، عسل أسود، أسمنت، ألوان صناعية، خل)، بالإضافة إلى 908 قضايا بقطاع المخابز للاستيلاء على دقيق بلدي مدعم ونخالة وإنتاج خبز أقل من المواصفات وإدارة مخبز بدون ترخيص بإجمالي مضبوطات 24 طن.

وتمكنت الجهود من ضبط 8 قضايا في مجال البدالين التموينين للتجميع والاستيلاء علي سكر تمويني وزيت طعام تمويني المدعم من قبل الدولة بإجمالي 11 طن و 760 كجم و852 لتر.