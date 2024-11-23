مأساة في تايلاند.. نجاة شاب بمعجزة من هجمات دب بحديقة حيوان.. فيديو وصور

كتب إيهاب محمد

شهدت مقاطعة فيتشابون الريفية في تايلاند حادثًا مأساويًا كاد ينهي حياة رجل يبلغ من العمر 36 عامًا، يدعى نايفوم برومراتي، بعد زيارته لمعبد منعزل يحتفظ بعدد من الحيوانات، من بينها دب يُدعى "بينج"، يبلغ وزنه 250 كيلوغرامًا، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطاني.

الحادث وقع عندما قرر نايفوم، الذي كان يرافقه مجموعة من أصدقائه، استفزاز الدب من خلال تعليق أوعية من الأرز فوق قفصه، ولم تمر لحظات حتى رد الحيوان القوي بسحب الرجل داخل الحظيرة، حيث تعرض لهجوم شديد.

وأفادت التقارير بأن المعبد، الذي يحتفظ بالحيوانات تحت رعاية الرهبان، كان قد ناشد المواطنين التبرع بالطعام للحيوانات التي تعاني من نقص التغذية، ورغم ذلك، أشارت المعلومات إلى أن الدب "بينج" لم يكن يعاني من الجوع، بل تجاوز وزنه ضعف وزن الدب الأسود الأمريكي المعتاد.

وأوضح شهود عيان أن الدب، الذي فقد خوفه الطبيعي من البشر نتيجة تعامله اليومي معهم، انتفض بشكل مفاجئ، وهاجم نايفوم، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.



بعد ما حملو الشاب على العربية



الواقعة من زاوية اخرى

هذه الواقعة تفتح باب النقاش حول أخلاقيات وسبل التعامل مع الحيوانات البرية التي يتم الاحتفاظ بها في الأسر، إذ غالبًا ما تعيش تلك الحيوانات في ظروف غير ملائمة، ما يجعلها عرضة لسلوكيات غير متوقعة، وتبرز أيضًا ضرورة توعية الزوار بمخاطر الاقتراب المفرط أو استفزاز هذه الكائنات، لتجنب مآسى مشابهة في المستقبل.

كما دعت منظمات حماية الحيوان في أعقاب الحادث إلى إعادة تقييم ظروف الاحتفاظ بالحيوانات داخل المعبد، مطالبة بتطبيق إجراءات أكثر أمانًا لكل من الزوار والحيوانات، بهدف منع وقوع حوادث مأساوية أخرى.



محاولة انقاذ الشاب



الدهب يهجم على الشاب