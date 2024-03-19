اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 مارس 2024 07:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 5 أشخاص بعد تعرض دب لهم في سلوفاكيا

الثلاثاء، 19 مارس 2024 06:09 م
إصابة 5 أشخاص بعد تعرض دب لهم في سلوفاكيا سلوفاكيا
أ ش أ

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أعلنت السلطات المحلية في بلدة ليبتوفسكي ميكولاس الصغيرة في شمال سلوفاكيا، حالة الطوارئ إثر هجوم دب على عدد من الأشخاص، ما أسفر عن إصابة خمسة بينهم طفل، وذلك بعد أيام قليلة من وفاة امرأة في حادث مماثل.


وذكرت شبكة "يورو نيوز" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن الدب الذي دخل إلى المدينة أمضى 20 دقيقة في المناطق السكنية، قبل أن يتوجه إلى الغابة.


يذكر أن هذا الحادث يعتبر الثاني بعد وفاة امرأة من بيلاروسيا، طاردها دب في غابة جبلية شمال سلوفاكيا، مساء الجمعة الماضية. وقالت السلطات إن فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات وشخصين بالغين آخرين أصيبوا بخدوش وكدمات.







سلوفاكيا

هجوم دب

هجوم دب على أشخاص

الشرطة السلوفاكية




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