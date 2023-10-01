مصرع شخصين بعد هجوم دب عليهما بمتنزه فى كندا

كتب محمد جمال

قالت منظمة باركس كندا فى بيان، إنها عثرت على شخصين ميتين فى هجوم دب فى متنزه بانف الوطنى فى ألبرتا، بحسب "رويترز".

وذكرت “باركس" كندا فى بيان ليلة السبت، إنها تلقت تنبيهًا فى وقت متأخر من يوم الجمعة من جهاز GPS يشير إلى هجوم دب مصدره داخل متنزه بانف الوطني، في وادي نهر ريد دير غرب يا ها تيندا رانش.

وأضافت أن الظروف الجوية في ذلك الوقت لم تسمح باستخدام طائرات الهليكوبتر، مما دفع فريق الاستجابة إلى السفر برا طوال الليل إلى الموقع.

وصل فريق الاستجابة إلى الموقع خلال الساعات الأولى من الصباح حيث اكتشف شخصين متوفين، وقالت الوكالة إن الفريق قام في وقت لاحق بالقتل الرحيم للدب بعد أن أظهر سلوكًا عدوانيًا.

وقالت باركس كندا إنه تم تنفيذ إغلاق المنطقة المحيطة بوادى Red Deer وPanther وسيظل ساريًا حتى إشعار آخر، وتعد حديقة بانف الوطنية، التي تجتذب أكثر من أربعة ملايين سائح كل عام، موطنًا لكل من الدببة الرمادية والسوداء.