للأمهات.. الروشتة الكاملة لتغذية طفلك في مرحلة ما قبل المدرسة

كتبت فاطمة خليل

الطفل هو العنصر الأهم فى الأسرة، لذا نقدم نصائح لتغذية طفلك في مرحلة ما قبل المدرسة، لأن التغذية جزء أساسي من صحة أطفالنا.

وذكر موقع "كلايفند كلينيك" الأمريكي أن اتباع نظام غذائي متوازن ومغذي لطفلك مهم لأسباب عديدة مختلفة، فمن المؤكد أن الطعام يغذي الجسم ويوفر الطاقة للنمو، ولكن نوعية ما نأكله بالإضافة إلى متى والكمية التي نتناولها تعد جانبًا مهمًا من جوانب تطور ونمو طفلك، حيث تعد التغذية خلال سنوات ما قبل المدرسة فرصة للآباء لتعليم الأطفال خيارات الطعام الصحي، بالإضافة إلى أنها تساعد في إعداد الأطفال للخطوة الكبيرة التالية وهي مرحلة المدرسة.

نصائح لتغذية الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة

ـ بحلول الوقت الذي يصل فيه طفلك إلى مرحلة ما قبل المدرسة، يجب أن يكون في الغالب قادرًا على إطعام نفسه يجب أن يأكل طفلك من كل مجموعة من المجموعات الغذائية: الحبوب والخضراوات والفواكه والحليب واللحوم.

ـ من المهم دائمًا تقديم خيارات مختلفة لطفلك ليأكلها وأن تكون قدوة جيدة لتناول الطعام الصحي.

ـ قدم لطفلك قوامًا وألوانًا وأذواقًا جديدة للحفاظ على جاذبية الطعام ومرحة.

كمية الطعام التي يجب أن يتناولها الطفل في سن ما قبل المدرسة؟

- مهمتك هي تحديد الأطعمة التي يتم تقديمها ومتى وأين يتم تناولها.

-خططى لوجبات ووجبات خفيفة منتظمة وتأكدى من منح طفلك الوقت الكافي لتناول الطعام، دعى طفلك يقرر أي من الأطعمة المعروضة عليه أن يأكل وكم يأكل.

ـ التغيرات اليومية في الشهية والوجبة إلى الوجبة أمر طبيعي، لذا حاولى ألا تفرطى في ذلك ومن المهم ألا تجعلى طفلك ينظف طبقه في كل وجبة الأهم هو تقديم الطعام وفقًا لجدول زمني ومحاولة الالتزام بذلك .

ـ بشكل عام، يجب أن يأكل الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة ما بين 1200 و1600 سعرة حرارية في اليوم لكن هذا سيختلف بناءً على الجنس والوزن والطول، بالإضافة إلى مستوى النشاط.

ـ يجب التركيز على تقديم نظام غذائي متنوع وغرس سلوكيات الأكل الإيجابية بشكل عام دون الاهتمام بتناول كمية كبيرة من الطعام.

ماذا أفعل إذا كان طفلي صعب الإرضاء في الطعام؟



قد يكون الأمر صعبًا عندما يكون من الصعب إرضاء طفلك في تناول الطعام، خاصة إذا كان في سن ما قبل المدرسة.

ـ يجب على الآباء الانتباه إلى تقديم أطعمة جديدة للأطفال واحدًا تلو الآخر، وتذكر أن الأطفال قد يحتاجون إلى تجربة طعام جديد 10 مرات أو أكثر قبل قبوله!.

ـ استمرى في تقديم الطعام على طبق طفلك عند تقديمه في الوجبة، حتى لو جربوه في الماضي قد تكون مسألة وقت فقط قبل أن يحاولوا مرة أخرى ويقرروا الإعجاب به.

- قدمي أطعمة جديدة في بداية الوجبات عندما يكون طفلك أكثر جوعًا وقدمي الأطعمة الجديدة مع الأطعمة التي يعرفها بالفعل.

- قدِّمي طعامًا واحدًا على الأقل تعرف أن طفلك سيحبه، ولكن توقعى منه بعد ذلك أن يأكل نفس الأطعمة التي يأكلها باقي أفراد الأسرة.

-اجعلي الطعام بسيطًا وسهلًا ويمكن التعرف عليه لا يحب بعض الأطفال الطعام الممزوج.

- كوني حذرة من حصص الأطفال قطعة واحدة صغيرة أو ملعقة كبيرة من الطعام الجديد هي كل ما يحتاجه الأطفال في سن ما قبل المدرسة.

