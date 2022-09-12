قبل بدء المدارس.. نصائح لتغذية طفلك بشكل صحي لتقوية مناعته

كتبت فاطمة ياسر

قبل بدء الدراسة يجب علي جميع الأمهات الإهتمام بالأطعمة التي يقوم الطفل بتناولها، والهدف من ذلك الحفاظ علي صحة الأطفال، وتقوية جهازهم المناعي قبل العودة للدراسة.

ووفقا لما نشرت جريدة “santemagazine”، أنه من الضروري إعطاء طفلك التغذية السليمة، ومنها الغنية بالفواكه والخضروات، والبروتين الصحي، والهدف تقوية المناعة وجعلهم غير قادرين علي التقاء الأوبائة والأمراض.

وقدم التقرير، المنشور أبرز وأهم الأطعمة المهمة لتقوية مناعة الطفل، ومنها:

-تناول الخضروات الورقية يعد من الحيل الغذائية الرائعة التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي ، ولذا عليك تناول السبانخ والكرنب، فهما أطعمة غنية بفيتامين أ، وب، كما أن تناولها يساهم في إنتاج الأجسام المضادة المفيدة للجسم.

-الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين سي، تعمل علي إنتاج المزيد من الأجسام المضادة، التي تساهم في إنتاج خلايا الدم البيضاء، وتعمل علي تقوية المناعة لدي الطفل، ومنها البرتقال، والليمون والجريب فروت.

-الأطعمة ذات الالون الأحمر كالطماطم والفراولة والعنب، فهي غنية بالليكوبين، وهي أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية خلايا الدم البيضاء.

-البنجر والتوت الأحمر، والرمان، يعدوا من الأطعمة ذات المميزات الكثيرة والمفيدة للجسم، فتناولك لها يساهم بشكل كبير في إنتاج الجسم لفيتامين أ وب وسي، وجميعاها أطعمة ضرورية لدعم وتقوية الجهاز المناعي في الجسم.