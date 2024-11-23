اليوم السابع
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غدا طقس بارد وفرص سقوط أمطار ورياح وأتربة والعظمى بالقاهرة 22 والصغرى 15

السبت، 23 نوفمبر 2024 04:20 م
غدا طقس بارد وفرص سقوط أمطار ورياح وأتربة والعظمى بالقاهرة 22 والصغرى 15 حالة الطقس - أرشيفية
كتبت – مرام محمد

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غد الأحد 24 نوفمبر 2024، طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا.

وأشارت الهيئة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

ولفتت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية ووسط سيناء، وكذلك فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع، غدًا، نشاط رياح على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وأوضحت الهيئة درجات الحرارة المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 28 درجة، والصغرى 14، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15.

 


 







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