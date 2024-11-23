الصغرى بالوجه البحرى تنخفض لـ14.. درجات الحرارة المتوقعة حتى الخميس المقبل

كتبت - مرام محمد

أوضحت خريطة التنبؤات التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بكافة الأنحاء من السبت 23 نوفمبر 2024 إلى الخميس 28 نوفمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

السبت 23 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة.

الأحد 24 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.

الإثنين 25 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 درجة والصغرى 15 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.

الثلاثاء 26 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.

الأربعاء 27 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 16 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.

الخميس 28 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.