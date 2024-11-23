اليوم السابع
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الصغرى بالوجه البحرى تنخفض لـ14.. درجات الحرارة المتوقعة حتى الخميس المقبل

السبت، 23 نوفمبر 2024 01:34 م
الصغرى بالوجه البحرى تنخفض لـ14.. درجات الحرارة المتوقعة حتى الخميس المقبل درجات الحرارة - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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أوضحت خريطة التنبؤات التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بكافة الأنحاء من السبت 23 نوفمبر 2024 إلى الخميس 28 نوفمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

السبت 23 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة. 
- السواحل الشمالية: العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة. 
- شمال الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.
 - جنوب الصعيد: العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة.

الأحد 24 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة. 
- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة.
 - شمال الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة. 
- جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.

الإثنين 25 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة.
 - السواحل الشمالية: العظمى 19 درجة والصغرى 15 درجة.
 - شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.
 - جنوب الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.

الثلاثاء 26 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة. 
- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة. 
- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة. 
- جنوب الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.

الأربعاء 27 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.
 - السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 16 درجة.
 - شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.
 - جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.

الخميس 28 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.
 - السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة.
 - شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة. 
- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.







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