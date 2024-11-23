اليوم السابع
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تغريم اللاعب أحمد فتحى 200 جنيه بتهمة الاعتداء على "سايس" بمنطقة التجمع

السبت، 23 نوفمبر 2024 04:50 م
تغريم اللاعب أحمد فتحى 200 جنيه بتهمة الاعتداء على "سايس" بمنطقة التجمع احمد فتحى
كتب أحمد حسني

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قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، تغريم لاعب النادي الأهلي وبيراميدز السابق أحمد فتحي 200 جنيه، بتهمة التعدي على "سايس" في منطقة التجمع.

وكانت أحالت النيابة العامة اللاعب السابق أحمد فتحي لمحكمة الجنح بتهمة التعدي على "سايس" سيارات بعد خلاف فيما بينهما على ركنة سيارة في منطقة التجمع.

وتلقى قسم التجمع الأول بلاغا من شخص يتهم فيه أحمد فتحى لاعب نادى بيراميدز السابق، بالتعدي عليه بسبب خلاف على ركن سيارته بعد الدخول فى مشاجرة بينهما، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، ويتم إجراء التحريات اللازمة وفحص كاميرات المراقبة المتواجدة بالمكان، لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

 







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